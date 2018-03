14 hennepknippers op heterdaad betrapt in Rotterdam

De politie heeft in Rotterdam bij een inval een bedrijfspand een hennepkwekerij opgerold. Agenten hadden meldingen gekregen over een sterke wietlucht in de wijk Rotterdam-Schiebroek, waarna een onderzoek werd gestart.

In het pand werden veertien mensen aangehouden, die bezig waren met het knippen van henneptoppen. Het gaat om tien Bulgaarse vrouwen en vier mannen: een Bulgaar, twee mannen uit Den Haag en een man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De verdachten zijn tussen de 17 en 60 jaar oud.

In de kwekerij stonden 412 hennepplanten. Ruim 122 kilo henneptoppen was klaargemaakt voor de verkoop. De kwekerij is ontmanteld. De drugs en de spullen uit de kwekerij worden vernietigd.