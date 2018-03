Podcast: Campert stopt, onrustig Brussel en vogelspotters

"Hij is moe en oud en heeft genoeg geschreven", zegt de familie van Remco Campert. De uitgeverij van de schrijver kondigde aan dat hij een punt achter zijn carrière zet. Jan Mulder baalt, maar begrijpt het wel, is deze week te horen in de podcast Het beste uit het Oog.

Ook in de podcast: commotie in Brussel door een nieuwe benoeming. Hoewel het Europees Parlement zegt dat alles volgens het boekje is gegaan, vindt de pers het maar moeilijk te geloven dat Martin Selmayr zo snel benoemd is tot secretaris-generaal. Arjan Noorlander legt uit waar die commotie vandaan komt.

Huub van der Lubbe heeft de Lennaert Nijghprijs ontvangen, die wordt uitgereikt aan de beste tekstdichter van het jaar. Hij vertelt in het Oog over de verhalen achter de teksten die hij voor De Dijk schreef.

En vogelspotten klinkt misschien niet als de meest opwindende hobby, maar journalisten en vogelaars Jean-Pierre Geelen en Saskia van Loenen zijn er dol op. Ze vinden vogelspotten zo leuk dat ze er een boek over schreven: Spotvogels. Waarom vogels kijken een passie voor ze is? Beluister de podcast!