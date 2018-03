Vijf arrestaties na vondst 15.000 liter chemicaliën in Culemborg

In een loods in Culemborg is bijna 15.000 liter aan verschillende chemische vloeistoffen gevonden. De politie denkt dat de vloeistoffen bedoeld waren voor het maken van synthetische drugs. In de loods zijn vijf mensen aangehouden, schrijft Omroep Gelderland.

De verdachten variëren in leeftijd van 22 tot 62 jaar. Het gaat om twee mannen en drie vrouwen. Ze komen uit Bergen op Zoom, Tiel en Veenendaal. Twee van de drie vrouwen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats.

De politie kwam de vloeistoffen al donderdag op het spoor, maar heeft in verband met het onderzoek er vandaag pas ruchtbaarheid aan gegeven.

De chemische vloeistoffen zijn in beslag genomen en afgevoerd. De politie onderzoekt waar de spullen vandaan komen. De verdachten zijn gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris in Arnhem.