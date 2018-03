Stroomstoring Amsterdam vrijwel voorbij

De stroomstoring in Amsterdam is nog altijd niet verholpen. 193 van de 28.000 huishoudens die gisterochtend werden getroffen door de storing, zitten nog steeds zonder elektriciteit.

Netbeheerder Liander is de hele nacht bezig geweest om zo veel mogelijk mensen weer van stroom te voorzien. Het bedrijf verwacht dat iedereen in de loop van de ochtend weer is aangesloten.

Tijdens het opstarten van de stroomvoorziening zijn rond middernacht twee elektriciteitskasten in de buurt van het Rembrandtplein in brand gevlogen. "Er komt bij het opstarten van de stroom zo veel stroom doorheen, dat er brand is ontstaan", zei een brandweerwoordvoerder.