Van Meggelen nieuwe voorzitter Protestantse Kerk

Dominee Saskia van Meggelen (50) is vrijdag verkozen tot preses van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat gebeurde op de landelijke vergadering van de PKN, de generale synode, in Doorn. Van Meggelen volgt Karin van den Broeke op, die vijf jaar geleden de eerste vrouwelijke voorzitter werd van de PKN.

Van Meggelen is predikant van de Johanneskerk in Breda. Daarvoor is ze predikant geweest in Gravenmoer, Almkerk en Lopik.

In haar toespraak in Doorn zei de nieuwe voorzitter dat ze blij is met het vertrouwen. "Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen."