Dick Benschop moet nieuwe baas Schiphol worden

Oud-politicus Dick Benschop is de beoogd opvolger van Jos Nijhuis als topman van Schiphol. De raad van commissarissen draagt Benschop voor. Zijn benoeming moet nog goedgekeurd worden door minister Hoekstra van Financiƫn. De staat is met 70 procent van de aandelen grootaandeelhouder van Schiphol.

Benschop (60) was van 1998 tot 2002 staatssecretaris Buitenlandse Zaken voor de PvdA. Daarna was hij topman bij Shell Nederland.

Eerder vandaag zorgde Nijhuis voor ophef met een interview in de Volkskrant waarin hij aangaf dat Schiphol de voorkeur geeft aan een man als zijn opvolger. Vanavond liet hij via een verklaring weten dat hij zich beter niet had kunnen uitlaten over zijn opvolging. Nijhuis vertrekt op 1 mei.

Benschop krijgt te maken met een luchthaven die de afgelopen jaren snel is gegroeid. Het maximum aantal vliegbewegingen van 500.00 per jaar is zo goed als bereikt. De extra groeicapaciteit op vliegveld Lelystad, eigendom van Schiphol, is uitgesteld tot zeker 2020.

Verdere groei de komende jaren wordt dus moeilijk. Het is aan Benschop, die ruime ervaring heeft in het bedrijfsleven en de politiek, om met de politiek en omwonenden hierover in gesprek te gaan.