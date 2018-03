NAM gaat oude schadeclaims tot 25.000 euro betalen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat oude schadeclaims tot 25.000 euro uitbetalen. Ook als de NAM van mening is dat de schade niet door een aardbeving is veroorzaakt of verergerd, worden de claims ingewilligd. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken laten weten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Wiebes dat de schademeldingen van voor 31 maart 2017 worden afgehandeld. Het gaat om zo'n 6000 meldingen. Hoeveel van die meldingen onder de 25.000 euro zitten, kan de NAM niet meteen zeggen, meldt RTV Noord.

Ruimhartig

Claims boven dat bedrag worden voorgelegd aan de Arbiter Bodembeweging, de geschillencommissie die onder de Nationaal Coördinator Groningen valt. Wiebes schrijft dat de NAM zich bij het vonnis van de Arbiter Bodembeweging zal neerleggen.

Wiebes eiste eerder dat alle oude schades voor 1 juli aanstaande naar tevredenheid zouden worden afgehandeld.