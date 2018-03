Verkiezingsvlog #8: hete campagnefase, rust bij Hunebed en snackbars dicht?

Anderhalve week voor de gemeenteraadsverkiezingen spraken NOS'ers Vincent Rietbergen en Xander van der Wulp vijf lijsttrekkers in Emmen. Of uiteindelijk vier, want de PVV ging op het laatste moment niet door.

De status in Emmen? De vergrijzing wordt langzaam een probleem en overgewicht bij jongeren en relatieve hoge werkloosheid is een feit. Voldoende om campagne over te voeren dus.

De NOS-vloggers vinden rust bij Hunebed D38, eten appeltaart bij bakker Joost en Joost Vullings geeft een Haagse update.