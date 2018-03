Een kijkje in een jeugdgevangenis: 'Het ging al mis toen ik 13 was'

Ryan (16) en Jay (18) - niet hun echte namen - zitten in de jeugdinrichting in Lelystad, een van de zeven in Nederland. Ze gaan er naar school, naar de kapper, krijgen kookles en leren sociale en praktische vaardigheden.

Ryan zit al ruim 2 jaar vast. Hij is veroordeeld voor bedreiging, mishandeling en diefstal. "Het begon al toen ik 13 jaar was, met het stelen van snoep." Later ging het om grotere sommen geld. "Als ik het niet krijg, moet ik het maar pakken, dacht ik."

Ook Jay ging al op jonge leeftijd in de fout. Hij zit nu tien maanden vast. "Mijn eerste zaak was op 13-jarige leeftijd. Naarmate ik ouder werd, werden de vergrijpen heftiger. Ik heb soms ook geweld gebruikt."

Negen uur per dag worden ze in hun kamer opgesloten, waarvan een uur overdag. Buiten schooltijd zitten ze achter de Playstation of spelen ze tafeltennis. Soms mogen ze hun raps oefenen in een opnamestudio.