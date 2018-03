Ruimtesonde ontworpen om asteroïden op ramkoers op te blazen

Dat meteorieten schade kunnen veroorzaken is bekend: een inslag werd de dinosaurussen 65 miljoen jaar geleden fataal. Meer recent is de meteoriet van Tsjeljabinsk in de Oeral in 2013. Een ruimterots van 20 meter breed sloeg in met een explosie dertig keer sterker dan de atoombom van Hiroshima. Doordat de meteoriet neerkwam in onbevolkt gebied bleef de schade beperkt, maar in de omgeving raakten vele honderden mensen gewond door rondvliegend glas.