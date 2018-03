Jongetjes vinden in Dordrecht een revolver en schieten er twee keer mee

Jongetjes van 7 en 9 jaar hebben gisteren in Dordrecht in de bosjes een revolver gevonden en er twee keer mee geschoten. Daarna namen ze het wapen mee naar huis. De vader van een van de jongens belde onmiddellijk de politie.

De jongens zagen de revolver liggen tussen struiken in de buurt van de Bloys van Treslongstraat in Dordrecht. Ze schoten er twee keer mee op een muurtje.

De politie onderzoekt het wapen op sporen in de hoop erachter te komen van wie het is en hoelang het in de bosjes heeft gelegen. Er zaten nog drie patronen in.

Gevaar

De twee jongens zijn indringend toegesproken over het gevaar van schieten met een echte revolver, zegt de politie. "Voor een volgende keer weten ze dat ze een vuurwapen moeten laten liggen en meteen 112 moeten bellen."