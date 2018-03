Niet alle aandeelhouders ING enthousiast over salarisverhoging topman

Op sociale media kwamen gisteren veel reacties over de voorgenomen salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers. Klanten, medewerkers, vakbonden en ook de politiek hebben kritiek op een toename van Hamers' vaste salaris met zeker vijftig procent.

De Eerlijke Bankwijzer, een site die banken vergelijkt op onder meer bonusbeleid en duurzaamheid, zegt dat er gisteren zo'n 7000 mensen op de website keken waar dat er normaal 200 zijn. Binnen 24 uur werden er 225 klachten ingediend over ING.

Aandeelhouders hebben echter het laatste woord over een salarisverhoging voor de topman. De verwachting is dat veel Amerikaanse partijen een verhoging prima vinden - maar lang niet alle aandeelhouders staan te juichen.

'Twee walletjes'

Eumedion, de belangenvereniging van institutionele beleggers uit binnen- en buitenland, zegt dat het "nog heel veel vragen heeft" over een hogere beloning voor Hamers. "De vraag die centraal staat is of een salarisverhoging op dit moment wel zo verstandig is. Daar gaan we over discussiƫren met onze leden", zegt directeur Rients Abma.

"In het algemeen lijkt het erop dat de commissarissen van twee walletjes eten. Vorig jaar pleitten ze nog voor een beschermingsconstructie voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen tegen de druk van activistische aandeelhouders uit het buitenland. Nu beroepen ze zich juist op de druk van grote, buitenlandse aandeelhouders om de beloningen te verhogen."

Bonussen

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is feller. "Kleine beleggers hebben hier moeite mee", aldus adjunct-directeur Errol Keyner.

Dat is alleen niet omdat de beleggersvereniging tegen een hoog salaris voor topbestuurders is. De vereniging is vooral tegen een hoog basissalaris. "Het is niet erg als een topman veel geld verdient, maar het is wel erg als een topman veel geld verdient terwijl het bedrijf niet voldoende rendeert", zegt Keyner.

De VEB wil liever dat topbestuurders een (relatief) laag basissalaris hebben, waar hoge bonussen bovenop kunnen komen. Dat is gebruikelijk in Angelsaksische landen, maar in Nederland is er sprake van een bonusplafond. In de financiƫle sector mag elke bonus maximaal 20 procent van de vaste beloning zijn.

'Ander kaliber'

Bovendien lijkt de VEB het sterk oneens te zijn met de waardering die Hamers van president-commissaris Jeroen van der Veer krijgt.

"Volgens hem is Hamers een topman uit de Eredivisie, maar wordt hij Jupiler League betaald. Dat is niet waar. Zijn beloning is voor Nederlandse begrippen echt Eredivisie, maar ING wil Champions League."

"Als Hamers zo'n hoge beloning wil, moet hij maar naar de Champions League gaan", vervolgt Keyner. "Al moet ik nog maar zien of hij bij Goldman Sachs binnenkomt. De topmannen van zulke bedrijven zijn van een ander kaliber."

Pensioenfondsen

De twee grootste pensioenfondsen van het land, PGGM en ABP, zijn ook aandeelhouder in ING. Beide partijen willen zich pas tijdens de aandeelhoudersvergadering op 23 april uitspreken over de voorgenomen salarisverhoging voor de topman.