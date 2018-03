Supermarkt Delhaize doet sjoemelend vleesbedrijf in de ban

De Belgische supermarktketen Delhaize stopt de samenwerking met vleesleverancier Verbist. Het concern doet dat naar aanleiding van gerommel met invriesdata bij de leverancier.

Delhaize, onderdeel van het Nederlands-Belgische Ahold Delhaize, spreekt van "een volledige en onherstelbare vertrouwensbreuk". Gisteren werd bekend dat Delhaize en het Belgische Colruyt een grote lading vlees uit de schappen hebben gehaald. Volgens Ahold ligt het vlees niet in de schappen van Albert Heijn.

In Nederland heeft de Makro vers rundvlees van de leverancier afgenomen. Ook al is daar volgens de Makro waarschijnlijk niets mis mee, toch is het vlees uit voorzorg uit de schappen gehaald. De keten heeft de samenwerking met de vleesleverancier stopgezet.

Controversieel slachthuis

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zoekt uit bij welke andere Nederlandse bedrijven het vlees is terechtgekomen. Dat doet de autoriteit in samenwerking met het Belgische Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Verbist krijgt ook vlees van het slachthuis in Izegem, waar dierenrechtenactivisten vorig jaar mishandeling van runderen vastlegden. het slachthuis is enige tijd gesloten geweest, nadat dat schandaal aan het licht was gekomen.