Proces tegen ex-baas No Surrender stilgelegd; hij is 'geestelijk gebroken'

De rechtbank in Rotterdam heeft het proces tegen ex-No Surrenderbaas Klaas Otto opgeschort tot dinsdag. Zijn advocaat had gezegd dat hij te ziek is om voor de rechter te verschijnen. Een psychiater gaat nu onderzoeken hoe Otto er geestelijk aan toe is. Maandag moet er een rapport liggen en dan neemt de rechtbank een besluit.

Volgens de advocaat is Otto geestelijk gebroken en zou hij niet meer in staat zijn om zijn zaak te begrijpen en te volgen.

'Onmenselijk'

Otto zit vast in de bijzondere afdeling in Vught en ervaart zijn behandeling daar volgens zijn advocaat als vernederend en onmenselijk. Dit zou de belangrijkste reden zijn voor zijn slechte gezondheid.

Maandagmiddag moet het onderzoeksrapport over de gezondheid van Otto klaar zijn. Als hij gezond genoeg is kan hij dinsdag alsnog voor de rechter verschijnen, meldt Omroep Brabant.