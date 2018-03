Chinese studenten durven protest aan ondanks 'lange arm' Peking

Het is een zeldzaam gebaar van opstandigheid: Chinese studenten in het buitenland die via sociale media laten weten dat ze klaar zijn met president Xi Jinping. Op universiteiten en scholen in onder meer Groot-Brittannië, de VS en Australië zijn posters opgehangen van Xi Jinping met de tekst 'Not My President'. De protestactie is opvallend, omdat Chinese studenten ook in het buitenland vaak onder controle staan van de Communistische Partij (CCP).

Met name in landen als Australië en de Verenigde Staten was de afgelopen maanden veel te doen over Chinese uitwisselingsstudenten die academisch personeel bespioneerden, kritische geluiden meldden bij de ambassade of tegen betaling een groots welkom organiseerden bij een bezoek van Xi.

Maar ook in Nederland heeft de CCP invloed. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde vorige maand dat er steeds meer druk wordt uitgeoefend op Chinezen in Nederland. Als voorbeeld noemt het ministerie een actie van Chinese studenten van de Universiteit Utrecht. Zij werden gevraagd een petitie in te dienen bij het Internationaal Gerechtshof nadat China een rechtszaak had verloren over de annexatie van eilanden in de Zuid-Chinese Zee.