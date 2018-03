Van Nieuwenhuizen: idioot statement van vertrekkende Schipholbaas

Het kabinet neemt in scherpe bewoordingen afstand van uitspraken van vertrekkend Schipholbaas Nijhuis. Die zei vanochtend dat de luchthaven de voorkeur geeft aan een man als opvolger, omdat anders het evenwicht in de raad van bestuur weg zou zijn. In de raad zitten nu twee mannen en twee vrouwen.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur vindt het "totale flauwekul" dat er geen vrouw zou kunnen worden benoemd, omdat er al twee vrouwen zijn. "Met net gisteren Internationale Vrouwendag vind ik dit echt een idioot statement."

Volgens de minister kunnen er best drie vrouwen in de raad van bestuur zitten. "Er zijn veel raden van bestuur waar mannen in de meerderheid zijn, en daar hoor ik nooit iemand echt veel problemen over maken."

Nijhuis gaat er niet over

Ook Van Nieuwenhuizens collega van Financiƫn, Hoekstra, vindt de uitspraken onhandig. Hoekstra voegt eraan toe dat Nijhuis niet over zijn eigen opvolging gaat, maar dat de raad van commissarissen verantwoordelijk is voor de benoeming.

"Het is voor zo'n belangrijke positie een hele ingewikkelde zoektocht. Als die zoektocht leidt tot een man kan ik daar natuurlijk mee leven en als die leidt tot een vrouw kan ik daar zeker ook mee leven; de uitspraken van Nijhuis zijn niet waar het kabinet voor staat", zegt Hoekstra.

Minister Van Engelshoven van emancipatie vindt de opmerkingen van Nijhuis te gek voor woorden. "Dat je zegt dat je een man gaat benoemen, omdat er anders te veel vrouwen zouden zijn. Dit kan gewoon niet."