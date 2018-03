Zoete Lieve Vrouw even weg uit Sint-Janskathedraal Den Bosch

De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch verlaat tijdelijk de Sint-Janskathedraal. Het genadebeeld van Maria gaat op 22 maart naar Maastricht, waar beschadigingen worden hersteld en wordt gekeken of het verder moet worden gerestaureerd. Een week later, nog voor Pasen (1 april), moet het beeld weer terug zijn.

"We hebben meerdere keren restaurateurs naar den Bosch gehaald", zegt Monique van Dongen, de proost van de Broederschap van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch in het NOS Radio 1 Journaal. "En vorig jaar is besloten dat het eigenlijk veel beter is om het beeld een keer een week, of iets meer dan een week, naar het atelier te brengen."

Met de technieken in het atelier in Maastricht kunnen beschadigingen gerepareerd worden en is het mogelijk om röntgenonderzoek te doen.

Zeer waardevol en emotioneel

Volgens Van Dongen heeft het beeld veel betekend voor Den Bosch. "Het is eeuwenlang een plek geweest waar pelgrims naartoe kwamen omdat er in 1380 en 1381 wonderen zijn gebeurd." Er zijn een paar van die wonderen beschreven. Zo zou het beeld ooit ontilbaar zwaar zijn geworden toen iemand het mee naar huis wilde nemen en bleef het ongeschonden bij een brand.

Van Dongen zegt dat veel Bosschenaren mediteren bij het beeld. "Ze komen ereen momentje rust vinden, troost vragen, bloemetjes brengen. Dingen die zeer waardevol en emotioneel zijn."

Naar Brussel gesmokkeld

De laatste keer dat de Zoete Lieve Vrouw de stad verliet, was in 1629. Om te voorkomen dat protestanten het beeld zouden vernielen, werd het beeld via Antwerpen naar Brussel gesmokkeld. 165 jaar geleden werd het beeld na lang gesteggel teruggegeven aan Den Bosch.

Van Dongen denkt dat het teruggeven van het beeld nu minder lang duurt. "Dat was een beetje een andere situatie", zegt ze lachend. "Voor Pasen is de intentie. Ik ga er helemaal van uit dat dat lukt."