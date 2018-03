Staalheffing Trump: 'iedereen verliest'

"Iedereen verliest" door de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Dat is de eerste reactie van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In Nieuwsuur noemt zij het net bekrachtigde besluit van president Donald Trump "een heel kortzichtige benadering".

Kaag wil met de Verenigde Staten praten over het besluit, waarin ruimte wordt gelaten voor uitzonderingen. Die lijken in eerste instantie te gelden voor Mexico en Canada, maar hoop is dat er ook voor de EU een uitzondering wordt gemaakt. Kaag wil "nog even de dialoog aangaan", maar wil ook duidelijk maken bereid te zijn tegenmaatregelen te nemen.

Ook Eurocommissaris Cecilia Malmström (Handel), die gisteren nog zei met gelijke munt te willen reageren op Trump, houdt het gesprek open. De EU moet worden vrijgesteld van de maatregelen, schrijft zij op Twitter. "Ik hoop dat de komende dagen meer duidelijk wordt."

Feller was de voorzitter van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi. Bij een persconferentie eerder op de dag waarschuwde hij dat het groeiend protectionisme een neerwaarts risico is voor de economie van de eurozone. "Als je je bondgenoten tarieven oplegt, dan kun je je afvragen wie nog je vijanden zijn", zei Draghi.

'Banenkiller'

"Protectionisme is een banenkiller", zegt ook Ineke Dezentjé Hamming tegen NPO Radio 1. De voorzitter van de brancheorganisatie voor technologische industrie is zeer teleurgesteld over het "absurde" besluit. Ze begrijpt niet dat Trump deze maatregel neemt, omdat het hoogwaardige staal uit Europa niet wordt gemaakt in de VS. Alleen Tata Steel in IJmuiden, het voormalige Hoogovens, exporteert al voor een half miljard euro aan staal. Volgens Dezentjé Hamming is het aan de Nederlandse politiek om de voet tussen de deur te zetten.

Trump zegt met zijn maatregel op te willen treden tegen oneerlijke handelspraktijken, en dan vooral tegen China, die staal voor lage prijzen aanbiedt. D66-Europarlementariër Marietje Schaake zegt dat "China, dat op grote schaal handelsregels overschrijdt, alleen maar zal winnen bij een handelsconflict tussen de VS en Europa". In plaats van een eenzijdige maatregel, "die economische bondgenoten schaadt", zouden de VS en Europa volgens haar moeten samenwerken.