Internationale Vrouwendag: ook in Nederland nog genoeg te winnen

Geweld tegen vrouwen

De #MeToo-campagne gaf het seksueel geweld tegen vrouwen een gezicht. In Nederland heeft bijna de helft van de vrouwen weleens fysiek of seksueel geweld meegemaakt, blijkt uit onderzoek van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Bijna driekwart van de vrouwen tussen 18 en 74 jaar oud is weleens seksueel geïntimideerd. Een op de tien vrouwen is ooit in haar leven verkracht.

Daarnaast is een op de vijf vrouwen ooit fysiek mishandeld door een partner of een ex-partner. Volgens Renee Römkens van Atria, kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, duiden deze cijfers op een groot maatschappelijk probleem. "In Nederland hebben we de neiging om te denken dat mannen en vrouwen evenveel problemen hebben op het gebied van geweld, maar dat is niet waar. Nederland is niet zo geëmancipeerd. Vrouwen krijgen veel meer met geweld te maken."