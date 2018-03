Minister Kaag leidt vergadering VN-Veiligheidsraad

Nederland is per 1 januari een jaar lang lid van de Veiligheidsraad. Het voorzitterschap geldt als het hoogtepunt. Op 28 maart leidt premier Rutte de vergadering van de Veiligheidsraad.

Vrouwendag

In de vergadering van vandaag wordt gesproken over de verlenging van de VN-missie UNAMA in Afghanistan. Dat is een van de onderwerpen die Nederland moet behandelen tijdens het tijdelijke lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad.

In het kader van Internationale Vrouwendag had Nederland alle leden opgeroepen om zoveel mogelijk vrouwelijke collega's op te nemen in hun delegaties. De Nederlandse delegatie bestaat vandaag volledig uit vrouwen.