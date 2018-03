Leeuw valt kind aan, Saudische leeuwentrainer in cel

In Saudi-Arabië is de trainer van een leeuw opgepakt, nadat het dier een meisje had aangevallen. Ze raakte niet gewond. De scherpe nagels van de zes maanden oude welp waren verwijderd.

Tijdens een festival in Jeddah mochten tientallen kinderen in de leeuwenkooi. Op een video, die online veel bekeken wordt, is te zien hoe de welp het meisje in een hoek drijft. Daar pakt hij haar hoofd vast met zijn poten en lijkt het alsof het dier het gillende kind probeert te bijten.

Het meisje, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt, kan wegvluchten als een volwassen man ingrijpt en het dier tegen de grond drukt.

Sjaal met vlinders

Volgens trainer Faisal Ossairy werd de aandacht van zijn leeuw getrokken door de sjaal met vlinders die het meisje droeg.

Het incident zorgt voor grote woede en verontwaardiging in Saudi-Arabië. De organisator van het festival heeft de kinderen in gevaar gebracht, vinden veel mensen. Ook hij is gearresteerd.

Waarschuwing: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.