Massale demonstraties Spaanse vrouwen op Internationale Vrouwendag

Vanochtend blokkeerden stakende Catalaanse vrouwen al een snelweg bij Barcelona. De oproerpolitie maakte snel een eind aan de protestmanifestatie. In het hele land vielen honderden treinen uit, en in de media waren geen presentatrices meer te horen. Op scholen en in de gezondheidszorg werd niet of nauwelijks gestaakt.

Ook elders in de wereld wordt stilgestaan bij Internationale Vrouwendag. Zo waren er demonstraties in Afghanistan, Pakistan en India voor gelijke rechten en tegen seksueel geweld.

In de Filipijnse hoofdstad Manilla protesteerden honderden vrouwen tegen president Duterte, in hun ogen de grootste schender van vrouwenrechten in Azië. De activisten overhandigden bloemen aan de echtgenotes en moeders van drugsgebruikers en -dealers die op last van de zero-tolerance-president zijn doodgeschoten. Duterte zorgde onlangs nog voor ophef met zijn uitspraak dat militairen vrouwelijke communistische rebellen in hun vagina mogen schieten.