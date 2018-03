Meghan Markle gedoopt door geestelijk leider Anglicaanse Kerk

Meghan Markle, de verloofde van de Britse prins Harry, heeft zich dinsdag in een priv├ęceremonie in Londen laten dopen. Dat melden Britsemedia vandaag.

De plechtigheid werd bijgewoond door een klein aantal mensen van het Britse hof. Zo waren prins Charles en zijn echtgenote Camilla Parker Bowles erbij. Koningin Elizabeth en prins William, de broer van Harry, waren afwezig.

Water uit de Jordaan

De doop werd uitgevoerd door de aartsbisschop van Canterbury, de geestelijk leider van The Church of England, de Anglicaanse Kerk. Hij gebruikte daarvoor de koninklijke vont met wijwater uit de rivier de Jordaan.

De Amerikaanse mag zich nu officieel lid noemen van The Church of England. Ze was protestant, maar ging naar een katholieke school.

Meghan hoefde overigens niet gedoopt te worden om met Harry te kunnen trouwen. Ze deed het uit respect voor koningin Elizabeth, die hoofd is van de Anglicaanse Kerk.

Prins Harry en Meghan Markle trouwen op 19 mei. Het huwelijk wordt voltrokken in Windsor Castle.