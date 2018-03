Piazza Santa Croce kleurt paars door rouwende Fiorentina-fans

In Florence waren rond het middaguur duizenden mensen op de been om de laatste eer te bewijzen aan Fiorentina-aanvoerder Davide Astori. Op de Piazza Santa Croce, het plein voor de Basiliek van het Heilige Kruis, liep het al uren voor de dienst vol met rouwende fans, ploeggenoten en collega's van Astori. In Florence is vandaag een dag van algemene rouw afgekondigd.

De 31-jarige voetbalinternational overleed afgelopen weekend onverwacht in zijn slaap. Enkele uren voor de wedstrijd tegen Udinese werd hij levenloos in het spelershotel aangetroffen. Uit autopsie blijkt dat Astori een natuurlijke dood is gestorven.

Onder de duizenden bezoekers waren ook (oud-)ploeggenoten en tegenstanders die Astori van het veld kennen. Onder meer de voltallige selectie van Fiorentina, de jeugdspelers, de staf en medewerkers van de club waren bij het afscheid. Ook spelers van Internazionale en Juventus waren naar de kerk gekomen.