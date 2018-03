Podcast #DeDag: 'Timing salarisverhoging ING is opvallend'

ING Bank gaat het salaris van bestuursvoorzitter Ralph Hamers dit jaar verhogen met meer dan de helft, tot ruim 3 miljoen euro. Volgens de bank is zo'n verhoging nodig om de concurrentie met buitenlandse banken aan te kunnen. Een argument dat de bankensector vaker aanvoert. "Of het echt zo is, is de vraag", zegt economieredacteur Nik Wouters. "Er zijn allerlei onderzoeken geweest, waarvan sommige zeggen dat die internationale markt er helemaal niet is."

Hamers' nieuwe salaris ligt hoger dan dat van collega's bij andere Nederlandse banken, maar een stuk lager dan bestuursvoorzitters van buitenlandse banken. Wouters noemt de timing van de verhoging opvallend. "Ze zoeken op dit moment geen topman in het buitenland, dus waarom moet je dit salaris op dit moment aanpassen?"

President-commissaris van ING Jeroen van der Veer is donderdagmorgen op het matje geroepen door de Tweede Kamer en moet tekst en uitleg gaan geven tijdens een hoorzitting. Wouters denkt niet dat dit veel uithaalt. "Zo'n hoorzitting is vervelend voor een bedrijf, maar ING heeft zijn schuld afbetaald en deze verhoging valt buiten de bonusafspraken. De politiek kan dus niet veel doen."