Ex-officier OM en tien anderen vervolgd voor seks met minderjarige

De zaak kwam aan het rollen nadat de ouders van de jongen in januari vorig jaar opvallende berichten op de telefoon van hun zoon hadden gevonden. Zij deden daarna aangifte.

De jongen had zichzelf aangeboden via een advertentie op een datingsite, waar de mannen vervolgens op hadden gereageerd. Het is niet duidelijk of de jongen in de advertentie zijn echte leeftijd had vermeld.

Leeftijd minderjarige

Zes van de verdachten hadden seks met de jongen toen hij nog 15 was. De anderen, onder wie Vincent L., betaalden de jongen voor seks toen hij al wel 16 of ouder was.

Dat is juridisch een groot verschil, zegt de advocaat van L. Voor seks met iemand van 12 tot en met 15 jaar oud zijn de straffen hoger dan voor betaalde seks met iemand van 16 of 17 jaar oud.