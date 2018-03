Prijs voor Nederlander die paus, dalai lama e.a. tot vredesoproep verleidde

Het kostte Woerde 2,5 jaar om alle leiders ervan te overtuigen om mee te werken aan de video. Het vergde van Woerde veel geduld. Hij wilde dat iedereen meedeed en daarom duurde het zo lang, vertelde hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Een van de deelnemers die terughoudend waren, was de paus. De eerste paar verzoeken werden afgewezen door het Vaticaan. "Maar op een gegeven moment gaat er een gons door de religieuze wereld dat er iets bijzonders gaande is. En dan wil je toch meedoen", vertelt Woerde. "Uiteindelijk heeft iedereen die op ons lijstje stond meegedaan."

Belangrijke bijdrage

Volgens de jury hebben Woerde en zijn team van reclamebureau Havas Lemz en de non-profitorganisatie Letsheal met de video een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van sociale spanningen.

Nadat Woerde de prijs in ontvangst had genomen, mocht hij het Zuid-Koreaanse parlement toespreken. "Reclamemensen kunnen zoveel meer dan spullen verkopen", zei hij. "Laten we onze creativiteit en talent gebruiken om een betere wereld te scheppen voor onze kinderen en toekomstige generaties."