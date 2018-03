Texaanse rechter dient schokken toe aan zwijgzame verdachte

In Texas is een rechtszaak ongeldig verklaard omdat de rechter meerdere malen een elektrische schok heeft laten toedienen aan de verdachte. De rechter deed dat omdat de man weigerde antwoord te geven op vragen. Tot drie keer toe kreeg hij een schok van 50.000 volt.

In Texas kunnen verdachten in de rechtszaal een riem om krijgen waarmee schokken toegediend kunnen worden. Dat gebeurt als de verdachte agressief wordt of probeert te vluchten. Deze rechter besloot de riem in te zetten om de man te straffen voor zijn zwijgzaamheid.

Pedofiel

De verdachte stond terecht voor seksueel misbruik van de 15-jarige dochter van zijn vriendin. De man was na de schokken zo bang dat hij zich gedurende de rest van het proces niet meer vertoonde in de rechtszaal en in zijn cel bleef, schrijft de Washington Post. De rechter veroordeelde hem tot zestig jaar gevangenisstraf.

Het gerechtshof oordeelt nu dat de schokken niet toegediend hadden mogen worden. De zaak moet opnieuw door een andere rechter beoordeeld worden.