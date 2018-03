Argentijnse dictator Bignone overleden

In Buenos Aires is Reynaldo Bignone overleden, de laatste dictator van Argentinië. Hij stierf op 90-jarige leeftijd in een militair ziekenhuis, waar hij een levenslange straf uitzat vanwege onder meer schendingen van mensenrechten.

Bignone was in 1982 en 1983 de laatste leider van het beruchte militaire regime dat in 1976 de macht had gegrepen. Onder de junta verdwenen tienduizenden tegenstanders van het bewind spoorloos. Een deel van hen werd uit vliegtuigen gegooid.

Onder Bignones leiding maakte het land de overgang naar een democratie. Eind 1983 droeg hij de macht over aan zijn democratisch gekozen opvolger Raúl Alfonsín, maar niet voordat hij een algemene amnestie had uitgesproken voor militairen die mensenrechten hadden geschonden tijdens de junta.

Na zijn regeerperiode werd de amnestieregeling teruggedraaid en moest Bignone zich meermaals verantwoorden voor de rechter. Hij werd veroordeeld voor onder meer het martelen en vermoorden van politieke opponenten en de roof van hun baby's.