Zwaargewonden bij steekpartijen in Wenen

In Wenen zijn vier mensen zwaargewond geraakt bij twee aanvallen met een mes. De slachtoffers verkeren in levensgevaar. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de incidenten. De Oostenrijkse politie heeft een man opgepakt.

De eerste steekpartij was in de Praterstrasse ter hoogte van de metrostation Nestroyplatz in de wijk Leopoldstadt, net buiten het stadscentrum. De dader stak in op een Oostenrijkse man, diens vrouw en hun 17-jarige dochter en ging ervandoor.

Ongeveer een half uur later werd in dezelfde wijk een Tsjetsjeense man neergestoken. Voor dit laatste incident werd later een Afghaanse man opgepakt. Onderzocht wordt of hij ook met de eerste aanval te maken heeft. Er is nog niets duidelijk over een motief.