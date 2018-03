Ben Hulsman (opa Bol uit Oppassen!!!) overleden

Acteur Ben Hulsman is op 86-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Dat heeft zijn familie laten weten aan het ANP.

Hulsman is bij het grote publiek bekend als opa Willem Bol uit de VARA-serie Oppassen!!!. Deze komische serie speelde tussen 1990 en 2003 en geldt met 321 afleveringen als de langst lopende komedieserie op de Nederlandse tv.

Hulsman speelde de linkse opa Willem Bol, die samen met de deftige, conservatieve opa Henry Buys, zijn kleinkinderen opvoedde, omdat de ouders het te druk hadden met hun werk. Hulsman bouwde een vriendschappelijke relatie op met zijn tegenspeler Coen Flink, een van de redenen dat ze het zo lang vol hielden.

Politieagent

Door Beeld en Geluid wordt Hulsman gekwalificeerd als een hardwerkende acteur, die in een carrière van een halve eeuw aan maar liefst 165 producties meewerkte. Vaak had hij de rol van politieagent.

Hulsman was afkomstig uit een Amsterdamse artiestenfamilie. Zijn moeder was operettezangeres. Vlak na de Tweede Wereldoorlog al kreeg hij kleine rolletjes bij de Hoofdstad Operette en het toneelgezelschap van Cor Ruys, de tweelingbroer van zijn oma. Vanaf zijn achttiende was hij daar in vaste dienst.

Shakespeare en Joep Meloen

Tot in de jaren 90 bleef hij toneelspelen en was hij verbonden aan verschillende gezelschappen. Hij speelde in stukken van Shakespeare, Bertold Brecht, Jean-Paul Sartre en Harold Pinter.

Vanaf 1958 was hij op tv te zien, in series als 't Schaep met de 5 pooten, Swiebertje, Hollands Glorie, Zeg 'ns Aaa en Baantjer. Ook had hij figurantenrollen in films als Joep Meloen en Een vrouw als Eva.

Zijn favoriete rol vond hij zelf die van Huib in De Brekers, een comedyserie over een Amsterdamse familie die in de jaren 80 door de VARA werd uitgezonden. Hij speelde daarin samen met onder anderen Johnny Kraaykamp sr., Rijk de Gooyer en Adèle Bloemendaal.