Zwaar mishandelde dominee wil met Pasen weer in de kerk zijn

"Hoe verdrietig alles ook is, toch ben ik gelukkig", zegt dominee Ebi Wassenaar ruim drie maanden nadat ze ernstig werd mishandeld. In november werd ze zwaargewond gevonden op de grond van de kerk van Rhenoy, waar ze predikant is.

De secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland bezocht de dominee gisteren in het revalidatiecentrum waar ze weer op krachten komt en citeert haar op de website van het kerkgenootschap. "Soms heb ik nare flashbacks. De start van het proces van de mogelijke dader, later deze maand, rakelt alles weer op. Maar ik ben blij er nog te zijn."

Er werd na het geweld gevreesd voor haar leven, vanwege een bloeding tussen haar schedel en de hersenen. Wassenaar overleefde dankzij diverse operaties.

Fietsen kan niet meer

Wel is ze als gevolg van de mishandeling voor de helft verlamd. Het kost haar de nodige moeite om te staan en te lopen; fietsen en autorijden behoren tot het verleden. Voortaan is de dominee aangewezen op een rolstoel. Over een paar weken mag ze definitief naar huis, schrijft Omroep Gelderland.

Wassenaar hoopt straks "op een of andere wijze" weer dominee te kunnen zijn voor de inwoners van Rhenoy. Ze is geraakt door het meeleven en vindt steun in haar geloof. "Met Pasen hoop ik weer in de kerk te zijn. Ik voel me geworteld in God."