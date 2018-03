De auto van Stan (19) staat al dagen in de Waddenzee

Bij het Friese Sint Jacobiparochie staat al dagen een auto op een bijzondere plek: buiten de dijk, op het wad. De auto is van de 19-jarige Stan uit Helmond.

"We wilden met een groep vrienden naar Groningen rijden", vertelt hij tegen Omroep Brabant. Er werd een tussenstop gemaakt om met eb de Waddenzee op te gaan. "We hadden een paar kilometer op het strand gereden en in een keer zakt mijn auto weg."

'Ik schrok me kapot'

"We probeerden om met een andere auto mijn auto eruit te trekken, maar hij zat helemaal vast." Het was inmiddels donker en het water kwam steeds dichterbij. "Mijn maat zei: hé, dat water stond net nog niet zo dichtbij. Toen schrok ik me kapot."

De vrienden lieten de auto achter en waarschuwden de politie. Die wilde hem eerst niet geloven, zegt Stan, maar uiteindelijk namen ze hem toch serieus en kwamen ze kijken.

Lange kabel

Rijkswaterstaat is niet blij met de actie van Stan en zijn vrienden. "Ik ben bedroefd dat iemand zijn auto in een beschermd natuurgebied neerzet", zegt een woordvoerder tegen Omrop Fryslân. De auto lekt geen olie of brandstof.

Morgenochtend wordt bij laagwater geprobeerd de auto met een lange kabel vanaf de dijk uit het water te trekken. "Lukt dat niet, dan zullen we het vanaf het water moeten doen", zegt de woordvoerder. Voorwaarde is dan wel dat het water hoog genoeg staat.

Op de fiets

"Het gaat me duizenden euro's kosten," vertelt Stan, die zijn auto ook nog eens te koop had staan. "Dat wordt een half jaartje voor niks werken. De verzekering vergoedt niks, want het is mijn eigen domme fout."

De komende tijd gaat de Brabander op de fiets naar zijn werk. Hij heeft weinig hoop dat de auto het nog doet. "Ik ben monteur en ik hoop dat ik 'm nog kan maken, maar ik ben bang dat hij dood is. Dan gaat-ie de schroot op en moeten we maar eens kijken naar een andere."