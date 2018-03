Belastingdienst en DigiD getroffen door DDoS-aanvallen

Verschillende overheidswebsites worden getroffen door DDoS-aanvallen. De digitale aanvallen zijn gericht op DigiD en de Belastingdienst.

Hierdoor kunnen veel mensen geen belastingaangifte doen. In het geval van DigiD belemmert de aanval het inloggen op Mijn Overheid en diensten zoals zorgverzekeraars, die voor inloggen gebruikmaken van het digitale wachtwoord.

Tweede aanval

De Belastingdienst had gisteren ook al last van een DDoS-aanval. Die duurde een uur, en viel samen met technische mankementen. Onduidelijk is of het om dezelfde dader gaat.

De aanval van vandaag is om 14.30 uur begonnen. Onduidelijk is hoe lang deze gaat duren. De gegevens van mensen lopen geen gevaar, volgens de Belastingdienst

Gemiddeld doen ieder uur 20.000 mensen aangifte. Een woordvoerder weet niet hoeveel mensen er momenteel last hebben van de problemen.

Bliksemafleider

Bij een DDoS-aanval wordt een website overbelast door een netwerk van computers, die tegelijkertijd een beroep doen op een website. De Belastingdienst beschermt zich daartegen door het overtollige verkeer te weigeren, als een soort digitale bliksemafleider. Hierbij wordt ook normaal verkeer afgeremd.

De Belastingdienst kan de aanval weg leiden, maar niet volledig stoppen omdat dan al het verkeer geweigerd moet worden.

DDoS aanvallen zijn relatief makkelijk uit te voeren, maar moeilijk te bestrijden. Tegenover het weerbaarder maken van een website, kan simpelweg een sterkere DDoS-aanval worden gezet.

18-jarige

In januari had de Belastingdienst ook al last van een DDoS-aanval. Daarvoor is een 18-jarige jongen uit Brabant opgepakt. Hij had het ook gemunt op ABN Amro, ING en Rabobank.