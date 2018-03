Vier tieners opgepakt voor aftuigen jeugdtrainer Zwolle

Voor het toetakelen van een voetbaltrainer in Zwolle zijn afgelopen week nog eens vier tieners aangehouden. Alle vier komen ze uit Zwolle. Eerder werd een man van 19 uit Dordrecht opgepakt.

Het 22-jarige slachtoffer werd vorige maand tijdens een training voor de ogen van tientallen jonge kinderen in elkaar geslagen. De aanvallers droegen bivakmutsen en hadden knuppels bij zich, waarmee ze hem op rug, armen en benen sloegen.

Gebroken kettinkje

De aanleiding voor de mishandeling is mogelijk een ruzie over een gebroken kettinkje bij een zaalvoetbaltoernooi begin december in Zwolle. Het slachtoffer zei dat hij destijds buiten de sporthal was belaagd. De politie neemt die vechtpartij mee in het onderzoek, schrijft RTV Oost.

Van de vijf verdachten die tot dusver zijn aangehouden in verband met de mishandeling op het voetbalveld zijn er twee inmiddels op vrije voeten, maar ze blijven verdachte.

De jeugdtrainer deed een paar dagen na het incident zijn verhaal: