Drie aanhoudingen voor vechtpartij in Bossche rechtszaal

De politie heeft drie mannen opgepakt vanwege een vechtpartij in de rechtbank in Den Bosch. De vechtpartij ontstond op 21 februari tijdens een rechtszaak over een dodelijk schietincident.

Er zijn twee mannen van 20 en 22 uit Den Bosch en een 36-jarige man uit Maasmechelen in Belgiƫ aangehouden. Er wordt nog gezocht naar een vierde verdachte.

Tijdelijk ontruimd

De zaak draait om de dood van de 33-jarige Yassine Majiti. Die werd begin november doodgeschoten op een parkeerplaats bij een salsafeest in Best. Het Openbaar Ministerie verdenkt Toon N. van moord of doodslag.

Toen familieleden de verdachte te lijf gingen, greep de politie in en werd de rechtbank tijdelijk ontruimd.

Ongekende uitbarsting van agressie

Het Openbaar Ministerie vindt het belangrijk dat de aanhoudingen zijn gedaan, schrijft Omroep Brabant. "Mensen van de rechtbank en politieagenten deden gewoon hun werk toen zij geconfronteerd werden met deze ongekende uitbarsting van agressie en geweld. Van groot belang dus dat deze verdachten zijn opgespoord, aangehouden en vervolgd zullen worden", aldus Nicole Zandee, hoofdofficier van justitie van Oost-Brabant.

De rechtszaak wordt binnenkort vervolgd in een extra beveiligde rechtbank.