Woede na kluisjesroof: 'Die van mij lag bomvol goud'

Anderen kregen wel duidelijkheid. Zo hoorde een man dat zijn kluisje inderdaad was opengebroken. De waarde van de inhoud was volgens hem 80.000 euro.

"Ik had er veel in liggen. Vooral veel gouden sieraden. Bijvoorbeeld van de bruidsschat van mijn vrouw, maar ook andere mooie dingen. In onze familie geven we graag bij bijzondere gelegenheden iets moois aan je partner, dus er lag genoeg."

De sieraden zijn veel waard, naar schatting 65.000 euro. Er lag ook geld in van zijn oudste zoon, die spaart voor zijn toekomst. "Hij had ongeveer 15.000 euro bij mij in de kluis gelegd", vertelt hij.

Ook is hij mogelijk spullen van emotionele waarde kwijt. Zo lag zijn muntencollectie erin met de tien-gulden munt van Beatrix bijvoorbeeld. "Ik huur al bijna 25 jaar een kluis, dit is natuurlijk nog nooit eerder gebeurd. Je gaat ervan uit dat het veilig is."

De kluisjes zouden voor 45.000 euro verzekerd zijn. Van de Rabobank en verzekering heeft hij al gehoord dat ze hem tegemoet gaan komen. "We zullen wel moeten bewijzen wat er allemaal in de kluisjes lag. Ik heb wel wat bonnen en foto's, maar natuurlijk niet van alles."

Bank dicht

Het filiaal is woensdag nog dicht. Een woordvoerster van de Rabobank laat aan Omroep Brabant weten de onrust onder de klanten te begrijpen. "Ook vandaag zijn we nog druk bezig klanten op de hoogte te brengen van de diefstal." Hoeveel kluisjes er opengebroken zijn en wat er is gestolen, kan ze niet zeggen. Het kan dus nog dagen duren voordat de klant hier duidelijkheid over krijgt.