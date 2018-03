Podcast #DeDag: 'Einde dieselauto is in zicht'

Verder in De Dag

De Russische dubbelspion Sergei Skripal ligt met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis. Schrijver Thomas Ross doet deze zaak denken aan de Koude Oorlog. "Waarschijnlijk zitten de Russen erachter. Het vergiftigen van overgelopen spionnen is al jaren aan de gang. Denk bijvoorbeeld aan de Aleksander Litvinenko in 2006 en de 'paraplumoord' op de Bulgaarse schrijver Georgi Markov in 1978.

De komende vier jaar zijn er meer dan 100.000 mensen nodig die in de zorg willen werken. Dat om dat aantal te halen, moet alle creativiteit uit de kast wordt gehaald, merken ook oud-werknemers van de Kijkshop. Op een bijzondere bijeenkomst in Den Bosch werd gisteravond een poging gedaan het personeel over te halen een carrièreswitch te maken naar de zorg. NOS-verslaggever Lars Geerts ging in Den Bosch langs.