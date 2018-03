UWV nog op zoek naar 370 miljoen euro aan uitkeringen

De organisatie zegt in een reactie tegen de NOS dat het doel is zoveel mogelijk terug te krijgen, maar benadrukt dat er situaties zijn die dat bemoeilijken. "Soms lukt het gewoon niet om al het geld terug te krijgen, maar we blijven het jaren proberen."

Soms moet het UWV het erbij laten, bijvoorbeeld als iemand in de schuldsanering zit, is overleden of jarenlang spoorloos is. Ook komt het weleens voor dat het UWV zelf een fout heeft gemaakt met de uitbetalingen, en dat de ontvanger in de problemen komt met terugbetalen. In uitzonderlijke gevallen worden bedragen dan weleens kwijtgescholden.

Een woordvoerder benadrukt dat het bedrag van 1,52 miljard euro dat over een periode van vijf jaar onterecht is uitbetaald maar een fractie is van het totale bedrag dat het UWV elk jaar uitkeert. In 2016 bijvoorbeeld ging het om meer dan 20 miljard euro aan uitkeringen, aan 1,4 miljoen mensen.