Belgische politie slaat grote slag bij invallen Hells Angels

De Belgische politie is gisteravond op verscheidene plaatsen clubhuizen en woningen van Hells Angels binnengevallen. Ook was er een doorzoeking in Nederland, in Sevenum.

Bij de invallen zijn twaalf leden van de motorclub gearresteerd, melden Belgische media. Ook zijn veel wapens en kogelwerende vesten met politielogo in beslag genomen. Het is niet duidelijk of ook in Sevenum wapens zijn ontdekt.

De clubhuizen van de Hells Angels in de Belgische steden Rekem en Genk werden doorzocht. Ook waren er doorzoekingen op vijftien andere plaatsen in België.

Raketwerper en acht vuurwapens

Volgens de Belgische politie is het aangetroffen wapenarsenaal 'enorm'. Er zijn vijftig wapens in beslag genomen, waaronder een raketwerper en acht vuurwapens. Ook vond de politie achthonderd patronen.

Het onderzoek naar de Hells Angels begon een jaar geleden, na een reeks gewelddadige incidenten.

De Belgische justitie zegt dat steeds meer motorbendes uit Nederland en Duitsland uitwijken naar België, nu zij in hun eigen land door politie en justitie op de hielen worden gezeten.