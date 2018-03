Wekdienst 7/3: beëdiging Stef Blok en luizenpluizen op basisscholen

Goedemorgen! Op veel basisscholen in Nederland is het vandaag pluizen geblazen want het is Nationale Luizendag. Ook is het een spannende dag in Sierra Leone: daar zijn de presidentsverkiezingen.

Het is overwegend bewolkt en verspreid over het land valt er een enkele bui. Het wordt 8 of 9 graden en daarbij houdt de wind het vrij rustig.