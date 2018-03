Stranden van Bonaire bedolven onder stinkend zeewier

De stranden van Bonaire worden overspoeld met sargassum. Een zeewier afkomstig uit de Sargassozee, ten oosten van Bermuda in de Atlantische Oceaan. Vrijwilligers zijn gisteren begonnen met opruimen, maar dat lijkt onbegonnen werk. "Nog nooit heb ik zo veel sargassum bij elkaar gezien", zegt natuurbeschermer Anouschka van der Ven.

Van der Vens organisatie Stinapa heeft alle Bonairianen opgeroepen te komen helpen met het opruimen van het zeewier. Tientallen vrijwilligers hebben zich al gemeld, maar er zijn handen tekort. "We moeten bij het opruimen strategische keuzes maken, waarbij we rekening houden met de badgasten en de natuur." Van der Ven denkt dat het opruimen enkele weken in beslag gaat nemen.

De toeristen blijven weg vanwege de ondraaglijke stank. "Het zeewier gaat rotten en verspreidt een onaangename geur", zegt Van der Ven. "Dat gaat de komende dagen erger worden. Veel dieren, zoals de zeeschildpad, gaan dood door verstikking in het wier."