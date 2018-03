Doden door nieuwe aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea

In Papoea-Nieuw-Guinea is voor de tweede keer in korte tijd een aardbeving geweest. Een lokale bestuurder zegt tegen persbureau Reuters dat achttien mensen zijn omgekomen. De nieuwe beving had een kracht van 6,7.

Anderhalve week was er ook een aardbeving, toen met een kracht van 7,5. Daardoor kwamen volgens het Rode Kruis zeker 67 mensen om het leven. De huizen van meer dan 7000 mensen werden beschadigd of vernietigd.

Sinds de eerste aardbeving is het land constant getroffen door naschokken. Volgens het Rode Kruis hebben zo'n 150.000 mensen dringend behoefte aan water, voedsel en sanitaire voorzieningen. Het land heeft de noodtoestand afgekondigd.