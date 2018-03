Ook Baudet zegt af voor NOS-radiodebat

Forum voor Democratie heeft afgezegd voor het NOS-verkiezingsdebat van komende vrijdag op NPO Radio 1. Partijleider Baudet wil niet in debat met D66-leider Pechtold, die er volgens hem alleen op uit is om hem te demoniseren. Eerder zegde de PVV al af voor het debat.

Baudet en Pechtold zouden samen met Denk-voorman Kuzu vrijdag in debat gaan over een aantal stellingen. Een daarvan, ingediend door Pechtold, luidde "Voor discriminatie is geen plek in onze gemeenten".

Baudet zegt dat hij het volkomen eens is met de stelling. Die is volgens hem alleen bedoeld om "tot in den treure met uit de context gehaalde citaten van jaren geleden allerlei idiote verwijten en verdachtmakingen te uiten".

Smaad

Forum voor Democratie en D66 vliegen elkaar al enige tijd in de haren. Zo deed Baudet aangifte van smaad en laster tegen D66-minister Ollongren toen die zich kritisch uitliet over onder meer het rassenstandpunt van de partij.

Afgelopen zondag zei Pechtold in WNL op Zondag dat Forum voor Democratie zijn kinderen lastigvalt op sociale media. Dat was voor Baudet de druppel. "Voor de zoveelste keer maakte Pechtold duidelijk dat hij slechts wil demoniseren."

Eind vorige maand liet de PVV al weten niet mee te doen aan het radiodebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De partij doet nooit mee aan "radio-onzin van de NOS", verklaarde de PVV.