Al staat er windkracht 12, vrachtwagens mogen blijven rijden

Lege vrachtwagens mogen ook tijdens een uitzonderlijk zware storm blijven rijden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Van Nieuwenhuizen dat "een algeheel verbod om tijdens code rood te gaan rijden met een lege wagen disproportioneel is".

Ze vindt zo'n verbod "erg moeilijk uitvoerbaar", onder meer omdat waarschuwingen worden gegeven als de chauffeurs al onderweg zijn.

Van Nieuwenhuizen heeft met de transport- en logistieke sector gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden, nadat Nederland op 18 januari werd getroffen door een uitzonderlijk zware storm. "Ik ben geschrokken dat ondanks de waarschuwingen er toch veel vrachtwagens gekanteld waren", schrijft ze.

Ze gaat bekijken of er mogelijkheden zijn om de weerswaarschuwingen nog beter bij de chauffeurs te krijgen. Ook wordt contact opgenomen met buitenlandse overheden, om te zien hoe buitenlandse chauffeurs het best benaderd kunnen worden.

Bij de storm op 18 januari waren er 66 incidenten met vrachtwagens. Deze truck werd door de harde wind omvergeblazen op de A27: