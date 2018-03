Voor eerst in tien jaar meer CO2-uitstoot door nieuwe auto's

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto's in Europa is voor het eerst in tien jaar gestegen. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Jato Dynamics. De stijging komt vooral doordat er minder diesels zijn verkocht en meer benzineauto's. En benzineauto's stoten meer CO2 uit.

Na het sjoemelschandaal met diesels bij onder meer Volkswagen in 2015 is de diesel in een kwaad daglicht komen te staan. De auto's bleken meer uit te stoten dan de fabrikant beloofde. Maar dat gaat om de uitstoot van Nox dat een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van fijnstof en niet om CO2-uitstoot. Als het om CO2 gaat, stoot een diesel minder uit dan een benzineauto.

Elektrische auto's

Het dieselschandaal heeft ertoe geleid dat consumenten zich in groten getale afwenden van de diesel. Het marktaandeel in Europa nam het afgelopen jaar met bijna 8 procent af. Daar stond slechts een geringe groei van het aantal volledig elektrische auto's tegenover. Het aandeel van de benzineauto's steeg. Ook blijft de populariteit van SUV-auto's groeien. En SUV's hebben een hogere CO2-uitstoot dan kleinere personenwagens.

In 2016 was de gemiddelde uitstoot van alle nieuw verkochte auto's in Europa 117,8 gram per kilometer, vorig jaar was dat gestegen tot 118,1 gram. De Europese Unie wil dat de gemiddelde uitstoot in 2021 op 95 gram per kilometer ligt.

Boetes

Volgens deskundigen gaan de autofabrikanten dat nooit halen als bijvoorbeeld het aantal verkochte elektrische auto's of half-elektrische auto's (hybrides) niet snel toeneemt. Als het gemiddelde van 95 gram uitstoot in 2021 niet wordt gehaald, hangen de auto-industrie flinke boetes boven het hoofd.

In Nederland kwam de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's vorig jaar uit op 109 gram, een stijging van 3,4 gram. Dat lijkt vooral te komen doordat de gunstige fiscale regelingen voor hybrides per 1 januari 2017 zijn afgeschaft. Daardoor zijn er weer meer benzineauto's verkocht.