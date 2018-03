Heftige beelden: snowboarder meegesleurd door lawine

Een snowboarder heeft met een camera op zijn helm vastgelegd hoe hij bedolven wordt onder een lawine. De Frans-Libanese wintersporter Thomas Kray kwam ongedeerd onder de sneeuw vandaan dankzij zijn speciale uitrusting.

Kray was offpiste in een wintersportgebied in Tignes, in de Franse Alpen. Op de beelden is te zien hoe hij van een helling afdaalt en wordt overvallen door een lawine. "Het was alsof ik onder water belandde", vertelt hij.

De snowboarder slaagde er ternauwernood in zijn lawine-airbag te openen, waardoor hij niet begraven werd onder de enorme hoeveelheid sneeuw en op eigen kracht naar beneden kon snowboarden. Kray zegt dat hij met het filmpje wil laten zien hoe belangrijk een goede uitrusting is voor wintersporters.