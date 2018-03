Verkiezingsstrijd in gemeenten om milieuzones

Utrecht was in 2015 de eerste grote stad in Nederland met een milieuzone voor vervuilende diesels voor de hele binnenstad. De maatregel kwam overwaaien uit Duitsland, waar meerdere steden positief zijn over de behaalde luchtverbetering.

De meeste inwoners van Utrecht steunen de milieuzone, blijkt uit onderzoek van I&O Research: 78 procent is voorstander van het weren van vieze diesels uit de binnenstad. De lokale afdeling van GroenLinks pleit nu zelfs voor uitbreiding van het gebied. "Onderzoek zegt dat de milieuzone effectiever wordt als de zone groter en strenger wordt", zegt lijsttrekker Heleen de Boer.

En toch wil een aantal van de deelnemende politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen weer af van de milieuzone in Utrecht. Zo ook de VVD, die juist deel uitmaakte van de coalitie die de milieuzone invoerde. "De vraag is of je zo'n zware maatregel moet nemen, terwijl er ook veel maatregelen kunnen worden genomen die minder impact hebben", zegt lijsttrekker Dimitri Gilissen nu.

Rechtszaken

Na Utrecht volgden ook Amsterdam en Rotterdam met milieuzones voor personenauto's. In Rotterdam daalde het aantal dieselauto's na invoering van de milieuzone hard en verbeterde de luchtkwaliteit in de stad. Maar ook daar blijft de maatregel tot debat leiden: de zone is al tot twee keer toe voor de rechter gebracht.