Britse minister dreigt Moskou na vergiftiging ex-spion

Groot-Brittannië gaat volgens minister Johnson van Buitenlandse Zaken "passend en krachtig" reageren als blijkt dat Rusland betrokken is bij de vergiftiging van de voormalige Russische spion Sergej Skripal. De 66-jarige man ligt, samen met zijn dochter Julia, nog steeds in kritieke toestand in het Engels ziekenhuis.

Gisteren werden ze bewusteloos gevonden bij een winkelcentrum in de stad Salisbury. Ze waren in contact gekomen met een vooralsnog onbekende stof.

"Geen enkele poging om onschuldige mensen van het leven te beroven in dit land zal ongestraft blijven", waarschuwde Johnson in het Britse parlement.

WK voetbal

Johnson zegt ook dat de Britten niet op een "normale manier" kunnen meedoen aan het WK voetbal in Moskou, dat deze zomer wordt gehouden, als blijkt dat Moskou achter de vergiftiging zit. Het Engelse team heeft zich voor het WK gekwalificeerd. "Als Russische betrokkenheid is aangetoond, is het moeilijk voor te stellen dat een Engelse afvaardiging op een normale manier door zal gaan", zei Johnson.

Rusland ontkent dat het betrokken is bij de vergiftiging van de voormalige spion en zijn dochter. Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de uitspraken van Johnson volgens het Russische persbureau Interfax "wild".

Familieleden van Skripal zeggen tegen de BBC dat de ex-spion dacht dat Russische elitetroepen op een gegeven moment achter hem aan zouden komen. Zijn vrouw, oudere broer én zoon kwamen de afgelopen twee jaar al om het leven, volgens de familie onder "verdachte omstandigheden".

Anti-terreureenheid

Een anti-terreureenheid van de Britse politie gaat helpen met het onderzoek naar de vergiftiging van de oud-spion en zijn dochter. De 66-jarige Russische dubbelspion Skripal kreeg een paar jaar geleden asiel in Groot-Brittannië. Hij was in 2006 Rusland veroordeeld voor spionage voor de MI6, de Britse geheime dienst, en kwam in 2010 naar Groot-Brittannië in het kader van een spionnenruil.

Als kolonel bij de Russische militaire inlichtingendienst zou hij hebben gespioneerd voor de Britten.