Minister wil dat corporaties 'winst' snel investeren

Minister Ollongren vindt dat woningcorporaties versneld moeten investeren in nieuwbouw en het verduurzamen van hun woningen. Het lijkt nu alsof ze veel winst hebben gemaakt, maar dat is volgens haar niet het geval.

"Winst is een ongelukkig woord", zei de minister van Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer op een vraag over het bericht dat woningcorporaties flink verdienen aan sociale huurhuizen.

Ze zei dat woningcorporaties er niet voor zichzelf zijn en dat elke euro die binnenkomt terug moet naar de huursector. Ze gaat in overleg met gemeenten en de sector om ervoor te zorgen dat ze tempo maken met de investeringen.

De minister voegde er nog aan toe dat ze blij is dat de woningcorporaties financieel weer gezonder zijn dan een aantal jaar geleden en nu weer de ruimte hebben om bijvoorbeeld te zorgen dat sociale huurwoningen in 2050 CO2-neutraal zijn, zoals de bedoeling is.